Çocukluk çağı astımı: İlaçları yanlış kullanmayın

ASTIM NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Tanıda akciğerdeki hava miktarı ve solunumdaki hava hacmini ölçen solunum fonksiyon testleri sık kullanılır. Bazı hastalarda akciğer filmleri de yardımcıdır. 5 yaşından küçük çocuklarda solunum fonksiyon testleri yapılamayabilir. Bu nedenle teşhis konulurken belirtiler, tıbbi öykü, muayene bulguları önem taşır. Astımı tetikleyen şeyleri belirlemek için de deri prick testi, kan tetkikleri, ekshale nitrikoksit (eNO) testi ve radyolojik incelemeler gibi tetkikleri kullanılır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hastalarda kullanılan iki çeşit ilaç var.

Koruyucu-tedavi edici ilaçlar: İnhale kortikosteroidler (solunum yoluyla alınan kortizon) ve ağızdan alınan diğer ilaçlar (çiğneme tableti).

Rahatlatıcı ilaçlar: Bronş spazmını ortadan kaldıran ve şikayetleri giderici ilaçlar.

HANGİ ÇOCUĞA HANGİ İLAÇ VERİLİR?

Astım şikayetleri hafif ve kısa süreliyse, çocuk istediği gibi koşup oynayabiliyorsa, 5 yaşından küçükse çocuğa ihtiyacı olduğunda sadece rahatlatıcı ilaçlar verilir. 5 yaşın üzerindeki çocuklara ise rahatlatıcı ve tedavi edici ilaçların birlikte verilmesi önerilir.

Egzersizle ortaya çıkan ve haftada 2 defadan fazla olan öksürük, hırıltı şikayetleri varsa ya da ayda 2 geceden daha fazla öksürük gibi belirtilerle uyanıyorsa veya acil ziyareti, hastane yatışı gerektiren atakları oluyorsa düzenli olarak her gün koruyucu ilaç kullanması gerekir.

ARA CİHAZ ŞART

Çocuğunuz nefes yolundan verilen püskürtme ilaç kullanılıyorsa ilacı direkt ağzına sıkmayın, yaşına uygun bir cihazla verin. Bu ara cihazları haftada 2 kez ılık sabunlu suyla yıkandıktan sonra durulayarak kurutun.

Bazı aileler yan etki korkusuyla ilaç kullanmaktan çekiniyor. Fakat kontrol edilmeyen astım çocuğun günlük aktivitesini, uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Hastane yatışı gerektiren ataklar bazen hayatı tehdit edecek şiddette olabilir. Unutmayın, ilaçlar uygun dozlarda ve uygun ara cihazlarla kullanılırsa yan etki açısından güvenilirdir.

BOY KISALIĞI YAPAR MI?

Astımlı hastalar genellikle yaşıtlarına göre daha geç ergenliğe ulaşırlar ama erişkin boyları normaldir. Tam tersine özellikle ağır astımda uygun tedavi verilmezse hastalığa bağlı çocuğun boyu kısa kalabilir.

İlaçlar çok düşük dozlarda ve direkt olarak hava yollarına verildiğinden kemik erimesi gibi yan etkilere yol açmaz.

Yaşı çok küçük, uzun süreli ve yüksek dozlarda ilaç kullanması gereken çocuklar dikkatle takip edilmeli. Çünkü astım diye tedavi edilen durumun altından başka bir hastalık çıkabilir.

KİLO ALMASI NORMAL

Çocukların ilaca başladıktan sonra kilo almaya başlaması, ilaçların yan etkisi değildir. Tam tersine artık öksürük ve balgamın olmadığının ve doğru beslenebildiğinin belirtisidir. Çünkü çocuklar çoğu kez balgamlarını çıkaramadıkları için yutarlar, balgamı öksürükle birlikte kusarak çıkarırlar. Midesi balgamla dolu bir çocuğun iştahının çok iyi olmaması bütün bu sıkıntılardan kurtulunca da kilo alması normaldir.





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