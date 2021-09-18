Çocukluk çağı diş çürüklerine dikkat!

Süt dişlenme yaklaşık olarak 6 aylıkken ağızda ilk süt dişinin görülmesiyle başlamakta; 2,5-3 yaş arası süt dişlerinin tümünün ağızda görülmesiyle tamamlanmaktadır. İlk süt dişlerinin sürmesini takiben oluşmaya başlayan ve hızlı ilerleyen diş çürükleri öncelikli olarak üst çene kesici dişleri etkileyerek hastalığın şiddetine bağlı olarak azı dişleri de içine almaktadır.

Erken yaşta görülen çocukluk çağı çürüklerinin süt dişlerinin tamamen değişecek olması nedeniyle ciddiye alınmaması yapılabilecek en büyük hatadır. Çünkü 6-8 yaş arası ön dişler, 9-12 yaş arası azı dişler dökülerek yerine daimi dişler gelmektedir. Bu süre içinde süt dişlerinin çiğneme ve beslenmeyi sağlayarak büyüme ve gelişime yardımcı olmaktadır. Bu çürükler, tedavi edilmedikleri takdirde ağrı, apse, erken süt dişi kayıpları, büyüme gelişme geriliği, beslenme yetersizliği, konuşma problemleri, çocuğun öz saygısında azalma, okul günü kaybı, okulda öğrenme aşamasında konsantrasyon kaybı ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olmaktadır.

Çok küçük çocuklar koruyucu alışkanlıkları yeterince kazanamadıysa ve bu çocuklarda çürük geliştiyse tedavi uzman bir diş hekimi tarafından uygulanmalıdır, çünkü erken çocukluk çağı çürüklerinin tedavisi hastalığın agresif doğasından dolayı her hasta için spesifiktir. Çocukluk çürüklerinin tedavisinde paslanmaz çelik kronlar ve pediatrik zirkon kronlar daha fazla diş yüzeyinin etkilenmemesi ve tekrar çürük oluşumunun önlenmesi için en uygun tedavi yöntemleridir. Çocukların tüm diş problemleri, çocuğun uyum seviyesi ve çürük risk durumu seviyesine göre klinik şartlar altında veya sedasyonla (uyutularak) kolaylıkla tedavi edilebilmektedir.

Çocukların ilk süt dişi çıktığı andan itibaren 6 ayda bir çocuk diş hekimleri tarafından muayene edilmesi oluşabilecek zararların azaltılması ve çocuğunuzun diş problemlerinin büyümeden müdahalesinin edilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.



