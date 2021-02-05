Çocukluk Çocukluk dönemindeki "batı tipi beslenme" bağırsaklardaki yararlı bakterileri olumsuz etkiliyor

Çocukluk dönemindeki "batı tipi beslenme" bağırsaklardaki yararlı bakterileri olumsuz etkiliyor

Çocukluk

Çocukluk dönemindeki 'batı tipi beslenme' bağırsaklardaki yararlı bakterileri olumsuz etkiliyor

Bilim insanları, çocukluk dönemindeki "batı tipi beslenme"nin bağırsaklardaki yararlı bakterileri olumsuz etkilediğini tespit etti.

05 Şubat 2021, Cuma 20:26 Son Güncelleme:
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"Theweek.in"in haberine göre, ABD'nin California eyaletindeki UC Riverside Üniversitesinden bilim insanları, erken yaşlardaki beslenme alışkanlıklarının "mikrobiyom"a etkisini araştırdı.

Bilim insanları, çocukluk çağlarındaki "fast food" veya abur cubur tüketiminin yoğunlukta olduğu "batı tipi beslenme" tarzının, bağırsaklardaki yararlı bakteriler üzerinde uzun süreli olumsuz etkileri olduğunu ortaya koydu.

Fareler üzerinde yapılan çalışmada, bilim insanları, erken yaşlarda sağlıksız şekilde beslenen olgun farelerin bağırsak bakterilerinin toplam sayı ve çeşitliliğinde önemli bir düşüş tespit etti.

Bilim insanları, bağırsak bakterilerinin farelerin yaptığı egzersiz miktarına duyarlı olduğunu ortaya koysa da çocukluk dönemindeki "batı tipi beslenme"nin yine bu dönemdeki egzersizlere göre mikrobiyom üzerinde daha kalıcı etkileri olduğunu buldu.

Araştırma ekibinden fizyolog Theodore Garland, yağ ve şeker oranı yüksek "batı tarzı" beslenmenin ergenlikten 6 yıl sonrasına kadar bağırsak bakterileri üzerinde etkisi olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Araştırmanın sonuçları, Journal of Experimental Biology'de yayımlandı.

AA

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