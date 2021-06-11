Çocukluk travmalarınız aşkınızı mahvedebilir

Erken deneyimleriniz, dünya hakkında inandığınız şeyleri şekillendirmeye yardımcı olur. İnsanlara karşı güvenimiz, sevgiyi verme şekillerimiz, bilinçaltımıza yerleşmiş kalıplara etki eder ve karakterimize yansırlar.

Yakınlık kurmak veya yakınlık kurmaktan, güzel bir ilişki yaşamaktan çekinmenize neden olan etkiler çocukluğunuzda yaşadığınız bazı deneyimlerden geliyor olabilir. İlişki yaşama şeklimizi etkileyen temel etmenlerden biri bağlanma teorisiyle açıklanıyor.

Bu teoriye göre, yetişkin bağlarımız, birincil bakıcılarla ilk kurduğumuz bağları yansıtma eğilimindedir.

Buna dayanarak, dört ana bağlanma stili vardır:

Güvenli bağlanma

Bu bağlanma stiline sahip biri, diğer insanlarla güvene dayalı ve yakın ilişkiler kurmaya açıktır. Sevmekten ve sevilmekten çekinmezler. Yakınlıktan kaçınmazlar ve tamamen başka birine bağımlı olma eğilimindedirler.

Endişeli veya endişeli-meşgul bağlanma

Bu bağlanma stilini oluşturanlar, terk edilme korkusu ve sürekli onaylanma ihtiyacı yaşayabilirler. Ayrıca, partnerlerinin kendileri için nadiren yeterince umursadığını hissedebilirler.

Kayıtsız-kaçınan bağlanma

Bu bağlanma stiline sahip biri, duygusal yakınlık korkusu yaşayabilir. Bu, diğerlerine çok yaklaşmaktan kaçınmalarına veya önem verdikleri kişilere güvenememelerine neden olabilir. Sonuç olarak, genellikle duygusal olarak ulaşılmazdırlar.

Korkak-kaçınan bağlanma

Bu bağlanma stiline sahip kişiler, önemli kişilerden ilgi ve sevgi isteyebilirler, ancak aynı zamanda kendi açılarından duygusal yakınlıktan da kaçınırlar. Sevildiğini ve ilgilenildiğini hissetmeye ihtiyaç duyabilirler, ancak genellikle yakın romantik ilişkiler geliştirmekten kaçınırlar.

Bu son üç tarzdan herhangi biriyle özdeşleştiğinizi düşünüyorsanız, iyileşmeye başlarken kendinize karşı sabırlı olmanız önemlidir. Bağlanma stilleri her gün yapmayı seçtiğiniz bir şey değildir. Kontrolünüz dışında olan erken deneyimlerden kaynaklanırlar.

Psychcentral Uzmanları “Bunlar bilinçli seçimler değil” diyor. "Bu tepkiler, beynimizin besleyici olmayan bir ortama uyum sağlama ve hayatta kalma kapasitesidir ve üzerinde çalışılabilir ve üstesinden gelinebilir."

Eşinizin ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olacağını söylediklerinde onlara güvenmekte zorlanabilirsiniz. Eşiniz bu konuda açık sözlü olsa bile sevildiğinizden şüphe duyabilirsiniz.

Travmaların aşkınızı ve ilişkilerinizi etkilemesine izin vermeyin

Çocukluk travması, bir yetişkin olarak başkalarıyla iletişim kurma şeklinizi de etkileyebilir. İletişim tarzınız, çocukken sizin için modellenenleri yansıtabilir. Örneğin, sık sık bağıran ebeveynlerin olduğu bir evde büyüdüyseniz, partnerinizle bu anıları yeniden hissedebilirsiniz ancak konuşmayı ve yaşadıklarınızı düşünerek yeniden değerlendirme süzgecinden geçirirseniz, yetişkin haliniz travmalarınızın üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.

Kendinizi paylaşmaya hazır hissediyorsanız, çevrenizdekilere çocukluk travmanızın ilişkinizin dinamiklerini etkileyebileceğinin farkında olduğunuzu ve aktif olarak kendiniz üzerinde çalıştığınızı açıklayabilirsiniz.

Kendinizi hazır ve güvende hissediyorsanız, biraz bağlam sağlamak için hikayenizin parçalarını eşiniz veya arkadaşlarınızla paylaşmayı da düşünebilirsiniz. Her şeyi bir anda ifşa etmenize gerek yok. Her seferinde bir adım deneyebilir ve nasıl hissettirdiğini görebilirsiniz.

Araştırmalar , çocukluk travması ile anksiyete ve depresyon gibi belirli zihinsel sağlık sorunlarının gelişimi arasında bir bağlantı olabileceğini gösteriyor.

Bunların hepsi birlikte aşk ilişkilerinizi etkileyebilir.

Bu durumları veya bu semptomların bazılarının ilişkilerinizi nasıl etkilediğini yalnızca eğitimli bir ruh sağlığı uzmanı teşhis edebilir.