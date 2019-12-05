Gelişme çağındaki çocuklar ile ergenlerin yeterli miktarda süt içmesi halinde büyümelerinin de hızlandığını belirten uzmanlar, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde içilen sütün sağlıklı gelişim açısından çok önemli olduğunu vurguluyor.

'Çocukların kemik ve zihin gelişimi açısından önemli'

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sağlıklı bir yaşam sürmek için her gün düzenli olarak ve yeterli miktarda süt içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Sütün sadece çocukluk ve gelişme dönemlerinde değil, her yaşta içilmesi gereken bir besin olduğunu belirten İnanç, “Ancak gelişme çağında sütün önemi daha da artıyor. Sağlıklı bir vücudun temellerinin atıldığı bu dönemde içilen süt, hem fiziksel büyüme ve kemik gelişiminin, hem de zihinsel gelişimin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli rol oynuyor” dedi.

'Aromalı sütlerle alışkanlık kazanabilir ﻿﻿'

Süt içmeyi sevmeyen çocukların beslenme çantasında yer alacak aromalı sütler ile hem içme alışkanlığının edinilebileceği, hem de gereken besin katkısının yapılabileceği de belirtiliyor.



