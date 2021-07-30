Son yıllarda toplumdaki güneşten korunma bilinci eski yıllara göre artsa da alınabilecek önlemlerin eksik ya da yanlış uygulanması sonucunda özellikle çocuklarda güneş yanıkları görülebildiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sıla Kılıç Sayar, önemli uyarılarda bulundu.

Güneş yanığının tedavi edilmesi veya sonrasında kullanılan güneş koruyucuların riski ortadan kaldırmayacağını ifade eden Sayar, “Güneşten korunmasam da olur, yanık olursa tedavi edilir’ gibi bir düşünce kesinlikle yanlıştır” dedi.

18 YAŞINDAN ÖNCE MARUZ KALINAN UVA VE UVB HAYAT BOYU DERİ KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Güneşten gelen ve yeryüzüne kadar ulaşan ultraviyole ışınlar ultraviyole A (UVA) ve ultraviyole B (UVB) olarak adlandırıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Sıla Kılıç Sayar, “Daha uzun dalga boyuna sahip olan UVA, cildin daha derin tabakalarına kadar ulaşır ve esasen güneş ışınlarına bağlı deri yaşlanmasından sorumludur. UVB ise daha kısa dalga boyuna sahiptir ama güçlüdür, güneş yanıklarından sorumludur. Her iki tip UV ışını da deri kanseri riskini artırır. Özellikle 18 yaş öncesinde korunmasız UVB maruziyetine bağlı oluşan güneş yanıkları, hayat boyu artmış bir deri kanseri riski oluşturur” diye konuştu.

SAAT 10.00 İLA 16.00 ARASINDA GÜNEŞTEN UZAK DURUN

Son yıllarda oldukça popüler olan ve güneş koruyucularının esasen UVB’ye karşı koruyuculuğu gösteren SPF (sun protection factor) değerinin güneş yanıklarının önlenmesinde çok önemli olduğunun da altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Sıla Kılıç Sayar, “Günlük kullanımda nemlendiriciler ve çeşitli kozmetik ürünlerin içinde bulunan 15 SPF değeri, güneş ışınlarının yüzde yaklaşık 93’ını bloke eder ve kapalı alanlarda yeterlidir. Buna karşın, özellikle açık havada zaman geçirilecek ya da denize girilecek durumlarda kullanılması önerilen 30 SPF ve 50 SPF değerlerinde ise sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 97 korunma sağlanır. Dünya Sağlık Örgütü, her ne kadar güneş koruyucu kullanılsa da yazın özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00 ve 16.00 saatlerinde güneşten kaçınılmasını önermektedir” ifadelerini kullandı.

YÜZE VE BOYUNA 2 PARMAK, VÜCUDA 6 ÇAY KAŞIĞI KREM SÜRÜLMELİ

Güneş koruyucuların yeterli miktarda sürülmesi gerektiğini vurgulayan Sayar, şu bilgileri paylaştı:

“Erişkin birinde yüz ve boyun bölgeleri için 2 parmak (işaret ve orta parmak üzerine birer çizgi) ve vücut için 6 çay kaşığı kadar güneş kremi kullanılmalıdır. Kulaklar, dudaklar, ayaklar, boyun ve özellikle erkeklerde kafa derisi unutulmamalıdır. Güneş koruyucular her 2 saatte bir tekrarlanmalı, denize girdikten veya terledikten sonra tekrarlanmalıdır. Koruyucunun, UVA ve UVB’ye karşı etkili geniş spektrumlu olmasına dikkat edilmelidir. UVA ışınlarının camdan ve bulutların içinden de geçebildiği unutulmamalıdır. UVB ise camdan ve buluttan geçmediği için kapalı alanlarda ya da gölgede deri yanığı oluşması beklenmez ama UVA’ya bağlı foto-yaşlanma ve deri kanseri riski yine de mevcuttur.”

6 AYDAN BÜYÜK BEBEKLERE GÜNEŞ KORUYUCU SÜRÜLEBİLİR

Bebeklerin 6 aylık olduktan sonra güneş kremi kullanılabileceğini de sözlerine ekleyen Sayar, “6 aylıktan daha küçük bebekleri ise mümkün olduğunca gölgede tutmak gerekir. Güneş koruyucular dışında hem erişkin hem çocuklarda geniş şapkalar ve kaliteli güneş gözlükleri ile yüz ve gözler etkin bir şekilde korunabilir. Çocuklarda yaz aylarında dışarıda zaman geçirdikleri sürelerde UV’ye karşı korumalı olan kıyafetler tercih edilmesi önerilir” dedi.



