Araştırma kapsamında, 22'si çocukken cinsel tacize uğrayan 34 erkeğin spermleri incelendi.

Aktif bir metil grubunun bir molekülden başka bir moleküle aktarılması olarak adlandırılan metilasyon süreci incelemesinde tacize uğrayanların genetik kodlarında belirgin kimyasal farklılıklar tespit edildi.

Araştırmada taciz mağdurlarının DNA'larında 12 bölgenin "metilasyon kısılmasına" uğradığı görüldü.

Araştırma ekibinden Nicole Gladish "Genleri ampüller olarak düşünelim. DNA metilasyonu, her ışığın ne kadar güçlü olacağını belirleyen ve dolayısıyla hücrelerin nasıl fonskiyon göstereceğini etkileyen bir ışık kısıcı cihaz gibidir" dedi.





BBC Türkçe