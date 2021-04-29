Çocukta sanat neden önemlidir?





Sanat kişinin soru sormasını, sorgulamasını ve daha geniş bir pencereden bakmasını sağlayan özgür bir alandır. Sosyal iletişim, duygusal zekâ, bilişsel beceri gelişimi gibi saymakla bitmeyen birçok konuda farkındalık yaratır. Gençlerin, çocukların dünyaya anlatamadığı veya anlatamayacağı durumları sanat yoluyla aktarmasına izin verir. Çocuk sanat dersleri ister okulda, ister okul dışı atölyelerde olsun ciddiye alınmalıdır. Eğitmenin bu konudaki tecrübesi ve yaklaşımı çok önemlidir. Yaptırımların aksine çocuğa kendini keşfetmesi ve hayallerini özgürce yaratabilmesi için doğru yönlendirme ve yönergeler kullanmalıdır. Bu çok hassas bir noktadır. Yaratıcı, üretken ve vizyonu geniş birey olmanın adımlarından biri sanata bulaşmaktır. Çocuklar sanatla tanışsın, sanatla büyüsün, sanatla yoğrulsun.