Çocuktan al haberi! Bakan Soylu bu sözlerle paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir çocuk ağlar, Cumhurbaşkanı merak eder. Çocuk, derdini anlatır ve ardından Cumhurbaşkanımızın elinden mikrofonu kapmak ister. Herkes çocuğun atikliğine tebessüm ederken lider, çocuğu kırmaz... Çocuk, Eren Bülbül'ün katillerinin arkadaşlarına 'hain' demiş. 'Çocuktan al haberi'" ifadelerini kullandı.

Ferhat EKİNCİ - DHA