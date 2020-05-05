Codemasters, Dirt Rally 3.0 üzerinde çalıştıklarını duyurdu

Dirt Rally oyunları, bugün piyasadaki pek çok kişi için en iyi yarış oyunu. Codemasters'ın da seri için büyük planları var gibi görünüyor. Yeni bir blog güncellemesinde Codemasters, Dirt Rally 3 (ya da Dirt Rally 3.0) üzerine çalışıldığını ve serinin daha da ileriye götürüleceğini söyledi.

Codemasters, yayınladığı blog yazısında “Sadece Rally serisini daha yükseklere taşımak isteyen tutkulu bir geliştirici ekibinin direksiyonda olduğu planlarımız var. Belli bir süre hiçbir şey duymayacaksınız ancak duyduğunuzda neyin geldiğini görmek için heyecanlanacaksınız” dedi.

Stüdyo, hayranların yeni bir geliştiriciden farklı bir deneyim elde edebileceğini de belirtti ve ekledi: “Yakın bir zamanda Dirt dünyasında yeni bir şeyler görmeye hazırlanın. Codemasters’tan ayrı bir stüdyo tarafından geliştirilen oyunu görmek için biz de çok heyecanlıyız. Sizleri bir yandan Rally’nin keyfini çıkarırken bir yandan da yepyeni bir deneyimin parçası olmaya davet ediyoruz.”