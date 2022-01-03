Çoğu çizgi film karakteri neden dört parmaklı?

Televizyon tarihinin en meşhur animasyon karakterlerinin birçoğunun ortak noktası 4 parmaklı olmaları. Mickey Mouse, Homer Simpson, Sünger Bob, Looney Tunes karakterleri, Taş Devri karakterleri, Tom ve Jerry gibi pek çok çizgi film karakterinin yalnızca dört parmağı var. Peki bunun nedeni ne?

BİRÇOK NEDENİ VAR

Onlarca yıldır devam eden bu çizgi film geleneğinin birçok farklı nedeni var.

Independent'in haberine göre, buna dair en popüler açıklama tamamen animasyon yapım süreciyle ilgili. Çünkü beş yerine sadece dört parmak çizmek çok daha kolay. Çizerlerin dört parmak çizerek zamandan kazanması stüdyoların da daha az masraf yapmasını sağlıyor.

Karikatürlerin elle çizildiği dönemde karakterlerin dört parmaklı çizilmesi bu açıdan önemliydi. Ancak şimdi teknoloji çizerlerin yanında olsa bile çizgi film karakterleri yine de dört parmaklı çiziliyor.

Bu tercihin arkasında da çoğunlukla yuvarlak hatlı karakterleri beş parmaklı resmetmenin güzel görünmemesi yatıyor.

Bu konuda Walt Disney Productions'ın kurucusu ABD'li ünlü yapımcı Walt Disney'in bir keresinde Mickey Mouse'un eğer beş parmağı olsaydı ellerinin "bir salkım muz gibi görüneceğini" söylediği belirtiliyor.

Bir başka nedense pek çok çizgi film karakterinin hayvan olması ve zaten beş parmaklı çizilmelerinin gerekli görülmemesi.

Ancak Japon animelerindeki karakterlerin genellikle 5 parmağının olduğu ve bunun farklı nedenlerinin olduğunu belirtmek önemli. Dört ve ölüm ifadelerinin Japonca benzer telaffuzlara (shi) sahip olması ve dört parmağın Yakuza geleneğini hatırlatması nedeniyle Batı'da kullanılan teknik tercih edilmiyor.

Yakuza olarak adlandırılan Japon mafyaları ceza olarak parmak kesmeleriyle biliniyor.



