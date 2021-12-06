Türkiye Çok acı görüntü! Kazada can veren 4 kişi toprağa verildi

Çok acı görüntü! Kazada can veren 4 kişi toprağa verildi

Türkiye

Çok acı görüntü! Kazada can veren 4 kişi toprağa verildi

Burdur’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişi memleketi Afyonkarahisar’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

06 Aralık 2021, Pazartesi 00:21 Son Güncelleme:
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Burdur-Antalya Karayolu Uğurlu köyü yakınlarında meydana gelen kazada Burdur’dan Antalya istikametine seyir eden İbrahim Alan (30) yönetimindeki 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Tufan Yavuzcan idaresindeki 15 AB 129 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan sürücü İbrahim Alan, Asım Karakoç (42), Süleyman Yumuk (33) ve Doğan Alan (33) olay yerinde hayatını kaybetti.

Meydana gelen kaza sonucu feci şekilde can veren İbrahim Alan, Asım Karakoç, Süleyman Yumuk ve Doğan Alan’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi Taşoluk beldesine getirildi. Burada gece yarısı belde meydanında düzenlenen törenle kılınan cenaze namazının ardından 4 kişi sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

AFYONKARAHİSAR (İHA)

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