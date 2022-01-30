Türkiye Çok acı haber! 10 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Çok acı haber! 10 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Türkiye

Çok acı haber! 10 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde süt içtikten sonra beşiğine yatırılan bebek ölü olarak bulundu.

30 Ocak 2022, Pazar 22:00 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Mütevelli Mahallesi'nde yabancı uyruklu E.M. (27), 10 aylık bebeği A.E.M.'ye sabah saatlerinde sütünü içirerek yatağına yatırdı.

Bir süre sonra çocuğunu kontrole giden E.M. bebeğin nefes almadığını fark etti. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 10 aylık bebek yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA (İHA)

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