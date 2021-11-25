Türkiye Çok acı haber! Aşı olmayan Nurseven öğretmen koronavirüse yenik düştü

Çok acı haber! Aşı olmayan Nurseven öğretmen koronavirüse yenik düştü

Türkiye

Çok acı haber! Aşı olmayan Nurseven öğretmen koronavirüse yenik düştü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, okul öncesi öğretmeni Nurseven Elbasan (34), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, 'Öğretmenler Günü'nde yaşamını yitirdi. Elbasan'ın Kovid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.

25 Kasım 2021, Perşembe 22:07 Son Güncelleme:
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Kemalpaşa Lütfü Ürkmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli okul öncesi öğretmeni evli, 18 aylık Melis adında bir kız çocuğu annesi Nurseven Elbasan, ikinci çocuğuna hamileyken koronavirüse yakalandı.

1 ay önce koronavirüs testi pozitif çıkan 9 yıllık öğretmen Nurseven Elbasan, durumu ağırlaşınca İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elbasan'ın sağlık durumu her geçen gün ağırlaştı. 10 Kasım'da entübe edilen Elbasan, geçen 20 Kasım'da 6.5 aylık hamileyken 2'nci çocuğunu dünyaya getirdi. Kız bebeğe 'İnci' ismi verildi.

Umutlu bekleyiş sürerken, Öğretmenler Günü'nde acı haber geldi. Kovid- 19 aşısı olmadığı öğrenilen Nurseven öğretmen 2'nci çocuğunun dünyaya gelmesinden 4 gün sonra 24 Kasım'da koronavirüsten yaşamını yitirdi. Elbasan'ın ölümü, eşi Taner Elbasan (35), yakınları ve eğitim camiasını üzüntüye boğdu. Elbasan, aynı gün Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR (DHA)

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