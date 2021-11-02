Türkiye Çok acı haber! Baba- oğul 5 gün arayla koronavirüse yenik düştü

Çok acı haber! Baba- oğul 5 gün arayla koronavirüse yenik düştü

Türkiye

Çok acı haber! Baba- oğul 5 gün arayla koronavirüse yenik düştü

Gaziantep'te, koronavirüs tedavisi gören Abdi Şahin (73) ile oğlu Mikail Şahin (45), 5 gün arayla hayatlarını kaybetti.

02 Kasım 2021, Salı 18:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sarıgüllük Mahallesi'nde yaşayan emekli Abdi Şahin ile eşi Senem ve oğulları Mikail, yaklaşık bir ay önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan testlerde koronavirüs olduğu belirlenen Şahin ailesi tedaviye alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edilen Abdi Şahin, 29 Ekim günü hayatını kaybetti.

Abdi Şahin'in ölümünden 5 gün sonra, bu sabah, oğlu 5 çocuk babası Mikail Şahin de yaşamını yitirdi.

Koronavirüs aşısı yaptırmadığı belirlenen Mikail Şahin için ikinde de cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile yakınları katıldı. Namazın ardından Mikail Şahin, Asri Mezarlık'ta 5 gün önce ölen babasının yanına defnedildi.

Hastanede tedavisi süren Senem Şahin, cenazeye doktorların izniyle ambulansla mezarlığa geldi.

Ahmet ATMACA- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP (DHA)

İlgili Haberler
Hırsızlık suçundan her yerde aranıyordu! Saklandığı evde yakalandı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
F-16 için yakın markaj
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Galataport
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Karantina günlükleri
Murat Çelik
Rauf Tamer
Eksik olsun
Rauf Tamer
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Murat Gülderen
Jüpiter manzaralı evler geliyor
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hırsızlık suçundan her yerde aranıyordu! Saklandığı evde yakalandı