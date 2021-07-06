Türkiye Çok acı haber! Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu

Çok acı haber! Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu

Türkiye

Çok acı haber! Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu

Elazığ'da, serinlemek için baraj gölüne giren 2 kişi boğuldu. Kurbağa adamların çalışması sonucu 2 kişinin cansız bedeni sudan çıkarılırken, aileleri sinir krizi geçirdi.

06 Temmuz 2021, Salı 22:30 Son Güncelleme:
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Olay, Elazığ merkeze bağlı Şahsuvar köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde hayvan otlatan Nazmi Çetinkaya (14) ve Yusuf Yücer (17), serinlemek için Keban Baraj Gölü'nün uzantısı olan suya girdi. Bölgeden tesadüfen geçen bazı vatandaşlar suyun yakınında kıyafet olduğunu ancak  çevrede ise kimsenin olmadığını görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamların da geldiği bölgede, arama çalışması başlatıldı. Suda arama yapan kurbağa adamlar, bir süre sonra çocukların cansız bedenine ulaştı.

İlk bulgulara göre, suda boğularak yaşamlarını yitiren 2 çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler, yapılacak otopsinin ardından Şahsuvar köyünde defnedilecek. Polis çocukların ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. 

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ(DHA)

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