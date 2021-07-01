Türkiye Çok acı haber! Cenaze nakil aracının altında kalan İbrahim, öldü

Çok acı haber! Cenaze nakil aracının altında kalan İbrahim, öldü

Türkiye

Çok acı haber! Cenaze nakil aracının altında kalan İbrahim, öldü

Şanlıurfa'da, Suruç Devlet Hastanesi bahçesinde geri manevra yapan cenaze nakil aracının altında kalan 3 yaşındaki İbrahim Şen, hayatını kaybetti.

01 Temmuz 2021, Perşembe 20:04 Son Güncelleme:
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Olay, öğleden sonra Suruç Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen cenaze nakil aracı, hastanenin morguna geri manevra yaparak gittiği sırada İbrahim Şen'e çarptı. Aracın altında kalarak ağır yaralanan Şen, çevredekilerin yardımıyla Acil Servis'e götürüldü.

Küçük İbrahim, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan cenaze nakil aracının sürücüsünün, ifadesinde geri manevra yaptığı sırada küçük çocuğu görmediğini, çarpma sesi sonrası durumu anladığını belirttiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)

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