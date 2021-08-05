Türkiye Çok acı haber! Göletten cansız bedeni çıkarıldı

Çok acı haber! Göletten cansız bedeni çıkarıldı

Türkiye

Çok acı haber! Göletten cansız bedeni çıkarıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'ne arkadaşlarıyla giren 8 yaşlarında erkek çocuk, hayatını kaybetti. Olayın ardından arkadaşları kaçarken, çocuğun cesedi balık adamlar tarafından çıkarıldı.

05 Ağustos 2021, Perşembe 23:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Bara Göleti'nde yaşandı. Bir çocuğun gölette boğulduğu ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Su Altı Arama Kurtarma ekibinin dalgıçları çocuğun cansız bedenini göletten çıkardı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir görgü tanığının, 4 çocuğun gölete girdiğini, aralarından birinin boğulmasının ardından diğer 3 çocuğun koşarak kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

Polisin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kimliği henüz tespit edilemeyen 8 yaşlarındaki erkek çocuğunun cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan 3 çocuk ile boğulan çocuğun kimliğini tespit etmeye çalışıyor. 

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)

İlgili Haberler
Son dakika... Denizli'de damat vahşeti! Kayınvalidesini öldürdü, çocuğunu yaraladı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dünyayı yaşanmaz hâle getirenler belli
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Ne güzel insanlar var, gördünüz mü?
Şirin Sever
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... Denizli'de damat vahşeti! Kayınvalidesini öldürdü, çocuğunu yaraladı