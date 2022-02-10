Türkiye Çok acı haber! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Çok acı haber! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Türkiye

Çok acı haber! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

10 Şubat 2022, Perşembe 21:56 Son Güncelleme:
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Yangın ilçeye bağlı Yeni Mahalle 4021 Sokak No 12’deki iki katlı müstakil evin, 2. Katında çıktı.

Alınan bilgiye göre, evde tek başına yaşadığı öğrenilen Mustafa Ötebaş (81) isimli adam, iddiaya göre evin mutfak bölümünde bulunduğu sırada henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Çıkan yangında ağır şekilde yaralanan yaşlı adam, ardından vücudunun büyük bölümünün yanması neticesinde olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. 112 ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Emniyet birimleri olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

MERSİN (İHA)

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