Çok acı olay! 4 yaşındaki Furkan kurtarılamadı

Olay, öğle saatlerinde Gümüşlük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki Furkan Akmeşe’nin üzerine evin taş cephe kaplaması düştü. Ağır şekilde yaralanan 4 yaşındaki çocuk, kanlar içerisinde yerde kaldı. Çocuklarının yerde kanlar içerisinde yattığını gören ailesi, kendi imkanları ile çocuğu hastaneye kaldırdı. Furkan Akmeşe, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayın meydana geldiği yer ve çevresinde inceleme yaparken, Akmeşe’nin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA