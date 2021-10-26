Türkiye Çok acı olay! Aracını park etmek isterken oğlunu ezdi

Çok acı olay! Aracını park etmek isterken oğlunu ezdi

Türkiye

Çok acı olay! Aracını park etmek isterken oğlunu ezdi

Zonguldak'ta, Ergün T., evinin önünde minibüsünü park etmek için geri manevra yaptığı sırada 4 yaşındaki oğlu Ömer T.'yi ezerek, ölümüne neden oldu.

26 Ekim 2021, Salı 01:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak merkeze bağlı Kabalaklı köyünde meydana geldi. Servis şoförü Ergün T., eşi ve iki çocuğuyla kent merkezinden evine döndü.

Minibüsten inen eşi ve çocuklarının eve gittiğini düşünen Ergün T., aracı park etmek için geri manevra yaptı. Ergün T., o sırada eve girmeyen oğlu Ömer T.'yi fark etmedi. Talihsiz çocuk minibüsün altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Ömer T.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK (DHA)

İlgili Haberler
Meteoroloji uyardı: Karla karışık yağmur ve kar bekleniyorValilik duyurdu: 15 gün süreyle yasaklandı


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Doğanın cömert davrandığı sanayi ve kültür kenti: Denizli
Banu Şen
Hakan Çelik
Bukalemun gibi otomobil
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Sözün kısası
Rauf Tamer
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Gelecek meşru zeminde şekillenecek
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ukraynalı kadın paraşütçü hayatını kurtaran Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür etti