Çok acı olay! Aracını park etmek isterken oğlunu ezdi

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak merkeze bağlı Kabalaklı köyünde meydana geldi. Servis şoförü Ergün T., eşi ve iki çocuğuyla kent merkezinden evine döndü.

Minibüsten inen eşi ve çocuklarının eve gittiğini düşünen Ergün T., aracı park etmek için geri manevra yaptı. Ergün T., o sırada eve girmeyen oğlu Ömer T.'yi fark etmedi. Talihsiz çocuk minibüsün altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Ömer T.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK (DHA)



