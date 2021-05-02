Çok acı olay! Baba ve oğlu 6 ay arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 6 ay önce babası Mehmet Salih Dal’ı (76) koronavirüsten kaybeden Kürşat Dal (45), aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.
02 Mayıs 2021, Pazar 20:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ereğli’de yaşayan Mehmet Salih Dal, 6 ay önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Şehir mezarlığında toprağa verilen Mehmet Salih Dal’ın oğlu Kürşat Dal da koronavirüse yakalandı.
Kürşat Dal, 15 gün önce yatırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Kürşat Dal’ın cenazesi bugün gözyaşları arasında babasının yanında toprağa verildi.
Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak)(DHA)
BUNLARI DA OKUYUN