Daily NK haber sitesine göre, 22 Aralık'ta Pyongchon bölgesindeki bir apartmanın duvarlarındaki yazıda, Kim Jong'a küfrün devamında "İnsanlar sizin yüzünüzden açlıktan ölüyor" deniyor.

Saldırgan yazı, son sel felaketi ve Çin ile kuzey sınırının pandemi nedeniyle kapanmasının ardından daha da kötüleşen şiddetli bir kıtlığın ortasında geldi.

Duvar yazısı, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin başkentte üst düzey toplantıları yapılırken ortaya çıktı. Yerel yetkililer tarafından duvarlardan temizlendi ve polis failin izini sürmek için çalışmaya başladı.

Memurlar, el yazısı örnekleri talep etmek ve yerel halkı mesajın göründüğü günkü hareketleri hakkında sorgulamak için yakındaki evlere ve işyerlerine kapı kapı gidiyor.

Daily NK'nin bildirdiğine göre, polis muhtemelen Kim'in şehir genelinde kurduğu binlerce güvenlik kamerasını kullanıyor.

Kim'in veya rejimin eleştirilmesi kesinlikle yasak ve onun zulmüne karşı çıkanlar, kötü şöhretli zorunlu çalışma kamplarında uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Ciddi durumlarda, isyancılar ölüme terk ediliyor.

'HEM YETKİLİLER HEM SIRADAN İNSANLAR İÇİN ŞOK'

Sadece seçkinlerin yaşamasına izin verilen başkent Pyongyang'da Kim'e karşı protestolar son derece nadir ve neredeyse duyulmamış bir şey.

Tokyo'daki Waseda Üniversitesi'nde profesör olan ve Kim hanedanı hakkında bir dizi kitabın yazarı olan Toshimitsu Shigemura, The Telegraph'a şunları söyledi: "Böyle bir mesajın Pyongyang'da bir duvarda görünmesi yetkililer ve sıradan insanlar için bir şok.

"Başkenttekilerin hayatları diğer bölgelerde yaşayanlara kıyasla daha iyi olduğu için oradaki insanların sadık olması bekleniyor, bu yüzden yetkililer elitlerin mutsuz olduğundan endişelenmeye başlayacak. Bence grafitiyi gören birçok insan buna katılacaktır, ancak bunu yüksek sesle söylemekten çok korkuyorlar."