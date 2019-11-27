Kanadalı şarkıcı Justin Bieber (25), 9 yıl bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Selena Gomez’den (27) ayrılmış, yine bir darılıp bir barıştığı Hailey Bieber (23) ile 2018’de evlenmişti. Selena 3 gün önce Instagram’da fotoğraf paylaştı. Selena’nın eski sevgilisinin yeni eşi Hailey de bu fotoğrafı beğendi.

Justin'in dövmesinin benzerini yaptırdı

Magazin dünyası bu haberle çalkalanırken Selena’nın uyluğuna, Justin’in ayak bileğindeki dövmenin aynısını yaptırdığı ortaya çıktı. “Selena, Justin’i unutamadı” dedikoduları yeni başlamıştı ki bir bomba haber daha geldi.

The Weeknd ‘Like Selena’ (Selena Gibi) adlı bir şarkı çıkartacak

Selena’nın 2017’de 9 ay ilişki yaşadığı rapçi The Weeknd’in ‘Like Selena’ (Selena Gibi) adlı bir şarkı çıkartacağı açıklandı.

Saçlarını pembeye boyadı

Justin Bieber, yine imajını değiştirdi.

Saçlarını pembeye boyatan şarkıcı, pamuk şekere olan tutkusu nedeniyle saç rengini değiştirdiğini söyleyerek hayranlarını şaşırttı.





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