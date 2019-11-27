Çok bilinmeyenli aşk denklemi: Selena Gomez, Justin Bieber ve Hailey Bieber
Selena Gomez’in eski sevgilisi Justin Bieber'ın yeni eşi Hailey Bieber, Selena Gomez’in Instagram'dan paylaştığı fotoğrafı beğenince ortalık karıştı.
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber (25), 9 yıl bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Selena Gomez’den (27) ayrılmış, yine bir darılıp bir barıştığı Hailey Bieber (23) ile 2018’de evlenmişti. Selena 3 gün önce Instagram’da fotoğraf paylaştı. Selena’nın eski sevgilisinin yeni eşi Hailey de bu fotoğrafı beğendi.
Justin'in dövmesinin benzerini yaptırdı
Magazin dünyası bu haberle çalkalanırken Selena’nın uyluğuna, Justin’in ayak bileğindeki dövmenin aynısını yaptırdığı ortaya çıktı. “Selena, Justin’i unutamadı” dedikoduları yeni başlamıştı ki bir bomba haber daha geldi.
The Weeknd ‘Like Selena’ (Selena Gibi) adlı bir şarkı çıkartacak
Selena’nın 2017’de 9 ay ilişki yaşadığı rapçi The Weeknd’in ‘Like Selena’ (Selena Gibi) adlı bir şarkı çıkartacağı açıklandı.
Saçlarını pembeye boyadı
Justin Bieber, yine imajını değiştirdi.
Saçlarını pembeye boyatan şarkıcı, pamuk şekere olan tutkusu nedeniyle saç rengini değiştirdiğini söyleyerek hayranlarını şaşırttı.
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