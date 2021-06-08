Dünya Çok feci olay! Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi

Çok feci olay! Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi

Dünya

Çok feci olay! Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın doğusunda yıldırım düşmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti.

08 Haziran 2021, Salı 22:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ülke basınındaki haberlere göre, Batı Bengal eyaleti Afet Yönetimi Bakanı Javed Ahmed Han, yaptığı açıklamada yağış ve fırtınanın etkili olduğu Batı Bengal'in farklı bölgelerinde çiftçiler ve tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştüğünü bildirdi.

Han, Hooghly, Murşidabad, Mindapore, Bankura ve Nadia'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hindistan'da 2019'da yaklaşık 2 bin 900 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

AA

İlgili Haberler
Hindistan'da günler sonra bir ilk! Vaka sayısında düşüşKoronavirüs vaka sayısında Hindistan'da sevindiren gelişme


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kapı aralığında kritik görüşme…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Marmara Denizi'ni kurtarmak
Murat Çelik
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tarihe geçen olay! Tek doğumda 10 bebeği oldu