Çok Gezenti Burak Akkul corona virüs nedeniyle yoğun bakımda

Geçen günlerde corona virüs şüphesi ile hastaneye gittiğini ve testinin pozitif çıktığını söyleyen Burak Akkul yoğun bakıma kaldırıldı. Haberi duyan eşi Seda Akkul sinir krizi geçirdi. Yaşananlar gelişmeleri Seda Akkul'un abisi Hüseyin Arslan Twitter hesabından paylaştı.

İşte Seda Akkul'un abisinin açıklamaları:

Merhaba. Ben Burak Akkul’un kayınbiraderiyim. Seda Akkul’un abisi. Burak bildiğiniz üzere hastanede tedavisi süren corona teyit edilmiş olarak yatıyorken dün akşamüzeri yoğun bakım ünitesine alındı. Okuduğu haberler ve duygusal kişiliği mücadelesinde yorucu bir hal aldı.

"Bir ricam ve itirazım var"

Bu nedenle ilaç verilmek suretiyle uyku halinde tedavisine devam ediliyor. Bugün akşam saatlerinde hastaneye giderek doktoruyla görüştüm ve ellerinden gelen en iyi şekilde Burak’la ilgilendikleri bilgisini aldım. Bununla beraber hepinizden bir ricam, bir itirazım var.

"Kesin ifadeler ailesini ve sevenlerini dehşete düşürüyor"

Bu gibi “Burak Akkul vefat etti, Burak öldü” gibi kesin ifadeler tamamen vicdandan yoksun, acımasız bir şekilde bizleri, ailesini ve sevenlerini dehşete düşürüyor. Hatta Burak öldü mü? diye sorduğunuzda bile, biz hemen, tekrar hastaneye nasıl ulaşır bu bilgiyi nasıl teyit ederiz diye, korkuyor panikliyoruz.

"Dağ gibi kardeşim"

Seda, corona etkisinden kurtulmak üzereydi, çok güçlüydü, ayaktaydı, her zaman öyledir dağ gibi kardeşim. Dün gece tüm gece uyuyamamış ağlamış, inanın çok az ağlar. Bünyesi zayıflamış, zaten bir lokma yiyemiyor günlerdir, bugün ne ateş, ne baş ağrısı, sürekli sinir krizi halinde ağladığı ve kustuğu için eşinin yanında karantinaya alındı.



