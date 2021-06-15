Çok gülen erkekler neden kadınlara daha az çekici gelir?

Gülümseme, arkadaşça bir sosyal etkileşimin anahtarı olsa da, hem erkekler hem de kadınlar buna farklı tepkiler verir. Yapılan araştırmalar neden daha az gülen erkeklerin daha çekici geldiği konusunda ipuçları veriyor

Peki gülümseme ve çekicilik arasındaki ilişki nedir? Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ifadeler ve beden dili gibi sözel olmayan ipuçları , birinin diğerine ilişkin algısını şekillendirmede çok yapıcı bir rol oynamaktadır .

Erkekler kocaman gülüşlü kadınları çekici buluyor, kadınlar ise tam tersi

Araştırma, erkeklerin yüzlerinde büyük, sevimsiz sırıtışlara sahip kadınlardan cinsel olarak etkilendiğini ortaya koydu. Ayrıca erkeklerin nötr ve gururlu yüz ifadelerini kadınlarda istenmeyen özellikler olarak buldukları belirlenmiştir.

Kadınlar ise tam tersine, gülümsemeyen erkekleri cinsel açıdan daha çekici buluyorlardı.

Kadınlar az gülen erkekleri tercih ediyor

Peki kadınların gülümsemeyen erkekleri tercih etme sebebi nedir? Hadi bulalım!

Araştırma, gülümsememenin belirli karakter özelliklerinin bir göstergesi olabileceğini gösteriyor

British Columbia Üniversitesi tarafından yürütülen bu çalışmada, 1000 gönüllüden karşı cinsin fotoğraflarını sıralamaları istendi. Bu fotoğraflarda erkekler ve kadınlar dört duyguyu ifade ettiler: mutluluk, utanç, gurur ve tarafsızlık.

Sonuçlar, kadınların fotoğraflarında gülümseyen erkekleri daha az çekici, gururlu veya utanmış görünen erkeklerin ise en üst sırada yer aldığı sonucuna vardı.

Science Daily'de yer alan çalışmaya göre bu bulguları, bazı kadınların "kötü çocuk" arketipine olan çekiciliği için olası bir açıklama olarak sundu.

Sebebi toplumsal kalıplardaki cinsiyet rolleri

Araştırmacılar, bazı kadınların neden gülümseyen erkekleri daha az çekici bulduklarından tam olarak emin değilken, uzmanlar bunun toplumsal cinsiyet rollerinin toplumsal yapıları ile ilgili olabileceğini öne sürüyorlar.

UBC Psikoloji Departmanı'ndan Prof. Jessica Tracy ve çalışmanın ortak yazarına göre, insanların çekici veya itici buldukları şey, yılların evrimi ve kültürel normlarla doğrudan bağlantılıdır. Örneğin, evrim teorileri, gurur ve kara kara düşünme hareketlerinin yeterlilik, statü, koruma ve kişinin ailesini geçindirme yeteneğini temsil ettiğini öne sürer.

Bu özellikler geleneksel olarak cinsiyet rolleri söz konusu olduğunda erkeklere atfedildiğinden, bazı kadınlar kendilerini bu tür erkeklere çekici bulabilirler.

Ancak, cazibe konusuyla ilgili araştırma ve teorilerin çoğunun öznel olduğunu ve cinsiyet rollerinin sınırlayıcı doğasına dayalı olarak tanımlanamayacağını belirtmek önemlidir. Sosyal ortamlarda etkileşim kurarken hem erkekler hem de kadınlar konuşması kolay görünen insanları tercih edebilir ve arkadaşça görünmenin içten bir gülümsemeden daha iyi bir yolu var mı? Ayrıca çekicilik, insanların biriyle bağ kurarken veya yeni bir ilişkiye başlarken dikkate almaya meyilli olduğu tek şey değildir .



