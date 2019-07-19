‘Çok Güzel’ gece

Hazırlıklara 1 ay önce başlayan ve prova sürecini Köyceğiz’de geçiren BKM Mutfak ve BKM Mutfak Altyapı ekibi, “Canımız Sıkılır”, “Açın Kapıyı”, “Mahalle Katkısı”, “Ezik Müzikali”, “Semtsel Dönüşüm” ve “Dilli Bebek” skeçleriyle seyirciye keyifli saatler yaşattı.

Seyirciler arasında Berfu-Eser Yenenler ve Nurdan-İbrahim Büyükak çifti de vardı. BKM Mutfak’ın ilk dönem oyuncularından Eser Yenenler, “En öne oturdum ki ilk yanlışta müdahale edeyim, sahneye fırlayıp yanlışı düzelteyim” dedi.