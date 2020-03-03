Magazin Çok Güzel Hareketler 2 42. bölüm

Çok Güzel Hareketler 2 42. bölüm

Magazin

Çok Güzel Hareketler 2 42. bölüm

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Pazar akşamı 20.00’de Kanal D’de!

03 Mart 2020, Salı 20:48 Son Güncelleme:
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Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2” yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Faruk’a kız istemeye giden Açın Kapıyı skecinin fertlerine, müstakbel dünürün şok etkisi yaratacak cevabı...kolu ve ayağı kırık gence, refakatçi olan Melis’in abilerinin eve ani baskını... Erkek arkadaşını en yakın arkadaşlarıyla tanıştıran ama sevgili olduklarına bir türlü ikna edemeyen Cemile’nin dramı... Anne ve babası ayrılan Okan’ın polis olan babasını görmek için hayata geçirdiği planı.



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