Çok Güzel Hareketler 2 42. bölüm

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2” yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Faruk’a kız istemeye giden Açın Kapıyı skecinin fertlerine, müstakbel dünürün şok etkisi yaratacak cevabı...kolu ve ayağı kırık gence, refakatçi olan Melis’in abilerinin eve ani baskını... Erkek arkadaşını en yakın arkadaşlarıyla tanıştıran ama sevgili olduklarına bir türlü ikna edemeyen Cemile’nin dramı... Anne ve babası ayrılan Okan’ın polis olan babasını görmek için hayata geçirdiği planı.







