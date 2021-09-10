Magazin Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman başlıyor?

Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman başlıyor?

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Çok Güzel Hareketler 2 ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarının sevilen programı Çok Güzel Hareketler, yenilenmiş kadrosuyla kısa süre sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Çok Güzel Hareketler, ne zaman başlıyor? Eser Yenenler’den Çok Güzel Hareketler, programıyla alakalı açıklama geldi.

10 Eylül 2021, Cuma 11:20 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarında yeni yayın dönemi için gün sayan Çok Güzel Hareketler, yenilenmiş kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yeni yayın döneminde ekrana gelecek olan Çok Güzel Hareket, programıyla ilgili komedyen Eser Yenenler’den açıklama geldi.

Yenenler sözlerine şu şekilde başladı, “; “Çok Güzel Hareketler 2’de yenilenmiş bir kadro var ve ekibin enerjisi çok yüksek. Bu senenin mizah açısından çok daha eğlenceli ve yüksek enerjili geçeceğini düşünüyorum” dedi. Eser Yenenler; “Hem Yılmaz abinin daha rahat çalışması hem de projenin ilerlemesi, genişlemesi için bana da ihtiyaç vardı. Kendiliğinden gelişen bu organik bütünleşmeden dolayı çok mutluyum” diyerek sözlerine devam etti

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çok Güzel Hareketler 2, yeni sezonu ve tazelenen 20 kişilik kadrosuyla 13 Eylül Pazartesi akşamı saat 20:00’de Kanal D, ekranlarında izleyiciyle buluşacak.


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