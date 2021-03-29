Magazin Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kansere yakalandı!

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kansere yakalandı!

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Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kansere yakalandı!

BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı. 24 yaşındaki genç oyuncunun tedavi görmeye başladığı öğrenilirken, son iki haftadır skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşıldı.

29 Mart 2021, Pazartesi 17:11 Son Güncelleme:
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tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D'nin BKM imzalı Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Arif Güloğlu bu haftaki bölümde yer almadı. 24 yaşındaki oyuncunun lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı. Her şey Mart başında Güloğlu'nun rahatsızlanmasıyla başladı.

Apar topar Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan oyuncu akciğerlerinden ameliyat edildi. Doktor Güloğlu'nun şiddetle sigarayı bırakmasını önerdi. Ardından yapılan tetkiklerde de genç oyuncunun lenf kanserine yakalanma ihtimali üzerinde duruldu.

Arif Güloğlu'nun ailesi oğullarının tedavisini memleketleri Ankara'da devam etmesini istedi. Genç oyuncu şu günlerde hastalığıyla ilgili kesin tanının konulmasını bekliyor.

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin genç oyuncuya moral vermek için ellerinden geleni yaptığını ve sürekli görüntülü arama yaparak destek verdikleri belirtildi.

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Arif Güloğlu başak burcudur. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

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