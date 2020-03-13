Magazin Çok Güzel Hareketler 2'de Koray Avcı sürprizi

Çok Güzel Hareketler 2'de Koray Avcı sürprizi

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Çok Güzel Hareketler 2'de Koray Avcı sürprizi

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı 'Çok Güzel Hareketler 2' yeni bölümü ile bu pazar ekrana geliyor. Çok Güzel Hareketler 2'nin bu hafta yayınlanacak bölümüne sanatçı Koray Avcı dahil oluyor.

13 Mart 2020, Cuma 17:02 Son Güncelleme:
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Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2” yeni bölümü ile bu pazar ekrana geliyor. Bu hafta izleyicileri bir de sürpriz bekliyor. Sevilen müzisyen Koray Avcı programa konuk oluyor. Canımız Sıkılır skeciyle sahneye çıkan Koray Avcı müziği ile de herkese keyif dolu anlar yaşatacak. Çok Güzel Hareketler 2, 15 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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