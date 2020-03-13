Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2” yeni bölümü ile bu pazar ekrana geliyor. Bu hafta izleyicileri bir de sürpriz bekliyor. Sevilen müzisyen Koray Avcı programa konuk oluyor. Canımız Sıkılır skeciyle sahneye çıkan Koray Avcı müziği ile de herkese keyif dolu anlar yaşatacak. Çok Güzel Hareketler 2, 15 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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