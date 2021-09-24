Magazin Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı!

Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı!

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Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı!

Ekranların sevilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz bir aşk çıktı. Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır'ın aşk yaşadığı öğrenildi.

24 Eylül 2021, Cuma 22:10 Son Güncelleme:
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Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz bir aşk çıktı.

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Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır, paylaştıkları karelerle aşklarını herkese ilan ettiler. Yiğit ve Bayır'ın sevenleri ikiliye tebrik mesajları yağdırdı.Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır'ın aynı menajerlik şirketine bağlı olması da dikkatlerden kaçmadı.

SNOB MAGAZİN

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