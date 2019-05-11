BKM Mutfak ekibinin yazıp oynadığı Çok Güzel Hareketler 2’nin 13. Yeni bölüm fragmanı yayında! Ramazan ayına ilişkin skeçlerin yer aldığı programda bu pazar “Sıcak Sıra” skeci damgasını vuracak. Geçtiğimiz haftalarda havaalanında bir görevli ile yolcu arasında yaşanan ve sonra da “temas yok” başlığı ile sosyal medyada yayılan olaya gönderme yaptıkları skeç, herkesi kahkahaya boğacak. İşte Çok Güzel Hareketler 2’nin yeni fragmanı!

İŞTE ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2. FRAGMANI!

Çok Güzel Hareketler 2 bu haftaki bölümünde yeni skeçlerle gülmeye ve kahkaha atmaya doyacaksınız. Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle pazar akşamlarının vazgeçilmez programları arasında yer alıyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 1. FRAGMAN!

﻿﻿﻿Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü ile pazar akşamı 20.00'de Kanal D’de!