Çok Güzel Hareketler 2’den Yeşilçam’a özel skeç
Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle Pazar günü ekrana geliyor.
14 Kasım 2020, Cumartesi 15:34 Son Güncelleme:
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Çok Güzel Hareketler 2’nin bu hafta ekrana gelecek olan bölümünde yer alan Yeşilçam skeci izleyiciden büyük beğeni alacak. Yeşilçam filmlerinin unutulmaz karakterlerinin, sahnelerinin ve diyaloglarının olduğu skeç herkesi kahkahaya boğacak.
“Çok Güzel Hareketler 2”, 15 Kasım Pazar akşamı yeni bölümü ile Kanal D’de.
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