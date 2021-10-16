Programın bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümüne sevilen oyuncu Kubilay Aka konuk oluyor. Genç oyuncu, yer aldığı “İçimdeki Esnaf Taksici” skecindeki performansıyla seyirci karşısında olacak ve kahkahalar havada uçuşacak. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde kimseden özür dilemediğini söyleyen Kubilay Aka, sosyal medya da bu konu ile ilgili gündem olmuştu.

Eleştirilere, Çok Güzel Hareketler 2 programında esprili bir dille yanıt veren genç oyuncu canlandırdığı skeçte defalarca özür diledi. Skeçte süper şoför karakteriyle izleyeceğimiz Kubilay Aka, özür dileyemediği için de ayrıca özür dilediğini seyircinin kahkahaları arasında dile getirdi.