Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yarın başlıyor!

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’, yarın saat 20.00’de Kanal D’de.

'ÇOCUKLAR GÖZÜNÜN ÖNÜNDE YEŞERİYORLAR'

Çok Güzel Hareketler 2’nin yeni sezonu ile ilgili Yılmaz Erdoğan, “Aslında geçen sezonun ortasında başladığımız için yarım sezon oldu, 18 bölümdü ve çok iyi geçti. Bu iş tarımla sanatın bir araya geldiği bir iş aslında. Bilgi tohumlarını atıyorsun, çocuklar gözünün önünde yeşeriyorlar. Sanıyorum seyircinin de en çok zevk aldığı noktalardan biri bu” dedi.

Yaz boyunca da boş durmayan ve Türkiye’nin dört bir köşesinde ÇGH’i sahneleyen ekip, “Geçtiğimiz sezon çok güzel bir sezon geçirdik, yazın çok güzel bir Ege turnesi yaptık, turnede izleyicilerimiz bize çok büyük enerji verdi, bunlar bizim için çok özel anılar” diyerek yeni sezona hazır olduklarını dile getirdiler.





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