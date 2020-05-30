Çok güzel sürpriz

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’, yeni bölümü ile yarın Kanal D’de ekrana geliyor. BKM Atölye’nin ilk mezunlarından olan ve herkesin gönlünde taht kuran Ersin Korkut programa görüntülü bağlanarak konuk olacak. Yılmaz Erdoğan ile birlikte skeçleri yorumlayacak. ‘çok Güzel Hareketler 2’, yarın akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

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