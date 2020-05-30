Magazin Çok güzel sürpriz

Çok güzel sürpriz

Magazin

Çok güzel sürpriz

Yeni bölümü ile yarın Kanal D’de ekrana gelecek olan ‘Çok Güzel Hareketler 2’ programına Ersin Korkut konuk olacak.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’, yeni bölümü ile yarın Kanal D’de ekrana geliyor. BKM Atölye’nin ilk mezunlarından olan ve herkesin gönlünde taht kuran Ersin Korkut programa görüntülü bağlanarak konuk olacak. Yılmaz Erdoğan ile birlikte skeçleri yorumlayacak. ‘çok Güzel Hareketler 2’, yarın akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

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