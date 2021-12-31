Yeni yıl kutlama sözleri, he zaman dile getirilemeyen ancak insanın yüreğinin bir köşesinde gizli duran güzel dilekleri ifade etmeye yarıyor. Umutla girdiğimiz 2022 yılı için hazırlanmış çok güzel yeni yıl sözlerini arkadaş, flört ve sevdiklerinize kolaylıkla gönderebilir, yüzlerinde sıcacık bir gülümseme oluşturabilirsiniz….

ÇOK GÜZEL YENİ YIL SÖZLERİ!

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle. İyi Yıllar.

Elimizdekilerle mutlu olmayı öğrenebilmek daima huzur verir! Dünyaya sevgiyle bak ki evrenin tüm iyi niyeti ve 2022’in tüm mucizeleri seninle olsun!

Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Bu yıl ailene daha çok vakit ayır, arkadaşlarınla mutlu anılar biriktir, kendine daha iyi bak, doğru beslen, hayvanları koru ve çevrene saygı duy… İyi bir insan olmak için çok sebebin var! 2022 yılına bir şans ver ve tüm sürprizleri bu yıl bol bol yaşa!

Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu yıllar...

Yeni yılın ilk günü geri kalan hayatımızın da ilk günü! Yeni bir başlangıç, yeni planlar ve yepyeni bir moralle enerjimizi hiç düşürmeyeceğimiz sağlıklı bir yıl dileğiyle! Neşeli 2022 herkese şans getirsin…

Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Hayatın olumlu yanlarına odaklanıp sevdiklerimize daha çok vakit ayırabileceğimiz, mutlu anılar biriktirebileceğimiz eşsiz bir 2022 geçirmek dileğiyle… Gülücükleriniz yıl boyu daima sizinle olsun!

Yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!

Dönüp arkana bile bakmak istemeyeceğin kadar muazzam bir yıl geçirmen dileğiyle! 2022 senin için unutulmaz olsun…

Kapının aşk ile çalacağı, mutluluğa doyamayacağın, sürprizlerle dolu şahane bir yıl diliyorum sana. Yeni yılın kutlu olsun.

Merhaba 2022’in ilk günü! Bu yıl diğer tüm yıllarımızın seyrini etkileyecek şahane tecrübeler yaşama fırsatı versin hepimize! Sürprizlerle dolu 2022 dileğiyle…

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

2022 yılının sevgi, bol mutluluk ve hatırlandıkça tebessüm yaratacak samimi anılarla dolu olması dileğiyle… Sağlıklı ve huzurlu nice yıllara!

Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş diyorlar. Ben de yeni yıla seni gülümseterek başlamak istedim. :) Yüzünden gülücükler hiç eksik olmasın.

Hoş geldin 2022! Önceki yılların verdiği birikim ve tecrübeyle bu yılı da dolu dolu geçirelim hep birlikte! Sevdiklerinizle keyif içinde yeni bir yıl dileğiyle…

Her yılı birkaç iyi ders ile bitirip her yeni yıla geçmişten öğrendiğin derslerle başlamanı diliyorum. Yeni yıl sana yeni ve güzel bir sayfa açma şansı getirsin!

Yeni yılın başta ülkemizin refahı, yakınlarımızın sağlığı ve hayallerimizin gerçekleştiği güzel günlere şahit olması dileğiyle! Barış ve huzur içinde nice mutlu yıllara!

Etrafının her zaman en sevdiğin insanlarla çevrili olduğu, mutlu ve huzurlu bir yıl dilerim. Yeni yılın kutlu olsun!

İş mi arıyorsun, o halde tam hayalindeki iş! Sağlığına mı kavuşmak istiyorsun, o halde bol şifa! Yeni yerler mi keşfetmek istiyorsun, o halde tam da ihtiyacın olan imkanlar ve bol şans hep seninle olsun; tüm dileklerin 2022’de gerçekleşsin!

Sen ve ben aynı ağacın aynı kökünü paylaşıyoruz. Birbirimizden ne kadar uzakta olduğumuz önemli değil, her zaman kalplerimiz beraber olacak. Mutlu Yıllar!

Yeni doğan güneş gibi yepyeni bir yılı selamla ve uyandığında tertemiz ocak havasını içine çekip şöyle söyle: “Ben kendime kendim için gerekliyim, sağlıklı, kararlı ve enerjik olmalıyım!” Kıymetinizin bilindiği, keyifli günlerin birbirini kovaladığı huzurlu bir yıl dileğiyle!

Yeni yıl bize yeni umutlar getirir. Sen ve sevdiklerin için de yeni umutların, hayallerin ve bol mutluluğun olduğu bir yıl diliyorum!

Yeni yılımızda rabbim tüm İslam alemi olarak korktuklarımızdan emin; umduklarımıza nail olmayı nasip etsin.

Yeni bir yıl boş bir kitap gibidir; kalem ise senin elinde. Kendine güzel bir hikaye yazacağın, mutlu sonlu bir yıl olsun!

2022 YILBAŞI İÇİN ARKADAŞA, FLÖRTE YENİ YIL KUTLAMA SÖZLERİ

Koca bir çölde kum tanesi olmak ya da okyanusta su damlası, ama en güzeli milyonlarca insan arasında senin arkadaşın olmak. Yeni Yılın kutlu olsun.

Sevgili arkadaşım; hayatı yenecek kadar güçlü, hayattan istediklerini alacak kadar umutlu, umudunu yitirmeyecek kadar inançlı, mutlu ve sevgi dolu günler senin olsun. Yeni Yılın kutlu olsun.

Dost düğünde halaya, ölümde tabuta omuz verendir, derler sen benim için candan bir dostsun ve hep öyle kalacaksın. Yeni Yılın kutlu olsun. . Arkadaşlık çukurda biriken yağmur suyu değil ki güneş vurunca kurusun. Bizim arkadaşlığımız deniz misali buharlaşsa da yağmur misali geri döner iyi ki varsın. Yeni Yılın kutlu olsun canım arkadaşım.

Dostluk, mantar yemeği gibidir. Zehirli veya zehirsiz olup olmadığı ancak yendikten sonra belli olur. Sen benim için harika bir dost olduğunu belli ettin her zaman. Yeni Yılın kutlu olsun dostum.

Dikkat! Bu mesaj sevgi, neşe ve iyi dilek içermektedir. Bir dakika için yaşamın ve seni düşünen birinin olduğunun sevincini hisset ve mutlu ol! Bu mutluluğun her zaman sürsün. Yeni Yılın kutlu olsun.

Dost deniz kenarındaki taşlara benzer. Önce tek tek toplarsın sonra birer birer denize atarsın ancak bazılarına kıyamazsın. İşte sen o kıyamadıklarımdansın. Yeni Yılın kutlu olsun.

Arkadaş vurulunca değil unutulunca kahrından ölürmüş. Biz arkadaşlarımızı kır çiçekleri gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde saklarız. Mutlu yaşaman dileğiyle Yeni Yılın kutlu olsun arkadaşım.

Gökyüzünde yıldızlar gökkuşağındaki renkler gerçek bir dost kadar değerli olamaz, bütün yıldızlar dostum olsa senin gibi bir dost karşısında parlak kalamaz. Yeni Yılın kutlu olsun güzel arkadaşım.

Arkadaşlık çukurda biriken yağmur suyu değil ki güneş vurunca kurusun. Bizim arkadaşlığımız deniz misali buharlaşsa da yağmur misali geri döner iyi ki varsın. Yeni Yılın kutlu olsun canım arkadaşım.

İyi ki varsın arkadaşım, nice yıllara. Yeni Yılın kutlu olsun.

İçinde öyle bir umut taşı ki onu senden kimse almasın. Gözlerin hep gülsün, mutluluğu sende arasınlar, ama onu öyle bir yere sakla ki gerçekten isteyen bulsun. Yeni Yılın kutlu olsun canım arkadaşım.

Gerçek arkadaşı olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür. İyi ki varsın arkadaşım, Yeni Yılın kutlu olsun.

Yeni yılın sana sağlık, mutluluk ve huzur vermesi dileğiyle. Yeni Yılın kutlu olsun canım arkadaşım.

Yeni Yılın dilediğin tüm güzellikleri, beklemediğin sürprizlerle getirsin. Mutlu yıllar canım arkadaşım.

Yeni Yılın kutlu olsun canım arkadaşım. Allah hep gönlüne göre versin mutlu yıllar.

Güller, laleler, bütün çiçekler solar. Çelik ve demir kırılır ama sağlam arkadaşlık ne solar ne de kırılır. Yeni Yılın kutlu olsun canım arkadaşım.

Yeni Yıl sana sağlık, mutluluk ve huzur vermesi dileğiyle. Yeni Yılın kutlu olsun.

Yılların sormadığı, yolların yormadığı, dostların unutmadığı bir yıl başlangıç olsun. Yeni yılın kutlu olsun canım arkadaşım.

Canım arkadaşım iyi ki varsın. Sağlık, başarı, aşk, mutluluk kısacası hak ettiğin her şey yeni yılda seninle olsun.

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir yaşam dileğiyle. Yeni Yılın kutlu olsun canım arkadaşım.

Bütün hayallerin umutlarınla birlik olsun, dileklerin ve duaların kabul olsun. Yeni Yılın kutlu olsun.

Yeni yıl sana tıbbı şaşırtacak kadar sağlık, Melekleri kıskandıracak kadar mutluluk getirmesi dileğiyle. Yeni Yılın kutlu olsun.

Ben arkadaş gözü göremezsem bu gözlerim nemdir benim. Arkadaşımı duymayan kulakları neyleyim. İyi ki varsın arkadaşım Yeni Yılın kutlu olsun.

Hayata gülüşünle ceza ver, kötülüklere yıkılmadığını anlasınlar. Yaprak misali dökülsen de seni seven dostlarınla yeniden yeşer. Kimse yoksa bile ben varım sakın unutma dostum. Nice mutlu yıllara. Yeni Yılın kutlu olsun.

Dileğim bugün dilediğin tüm dileklerin gerçek olması. Belki yanında değilim ama bil ki kalbimin en derin yerinde seninle kutluyorum. Yeni Yılın kutlu olsun.

Fedakâr olan insan, gönülden sevendir. Yürekli olan insan, kendini bilendir. Umutlu olan insan, yaşamı sevendir. Unutmayan bir arkadaş ise uğrunda ölmeye değendir. Yeni Yılın kutlu olsun arkadaşım.

Yürek umutlara gebe olduğundan beri arkadaşlıklar ayrılıklara yenik düşmedi, yüreğimiz darağacındayken bile ölüme koşup arkadaşımızı sevmeyi bildik. Yeni Yılın kutlu olsun arkadaşım.

Duygular vardır anlatılamayan, sevgiler vardır kalplere sığmayan, dostluklar vardır hiçbir şekilde yıkılmayan, bazı insanlar vardır asla unutulmayan sen de onlardan birisin arkadaşım. Yeni Yılın kutlu olsun.

Hayat yaşamayı, mutluluk gülümsemeyi, sevgi hak etmeyi, vefa hatırlanmayı, aşk sadık kalmayı ve dostluk paylaşmayı bilenler için vardır. Sen bunu hak edenlerdensin. İyi ki varsın Yeni Yılın kutlu olsun arkadaşım.

Gelemedik ama unutmadık da; Yeni Yılın kutlu olsun, Tüm güzellikler seni bulsun! Sağlık başarı, mutluluk, aşk seninle olsun, sende hep benimle ol arkadaşım! Yeni Yılın kutlu olsun.

Bir yıl daha bitti, ama sakin üzülme zaman çabuk geçiyor diye.. Unutma ki herkes ayni şeyi yaşıyor. Bu yılın sonunda geriye baktığında umarım harika bir yıldı dersin. Tüm dileklerinin gerçekleşmesi dileğimle. Yeni Yılın kutlu olsun.

Arkadaşlık ağlamaksa, yüreğindeki acıyı paylaşmaksa, üzüldüğünde sıcacık bir kucaksa ve arkadaşın için ateşe atılmaksa dünya durana dek arkadaşımsın. Yeni Yılını en içten dileklerimle kutlarım.

Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar, başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın ve dilerim yüzün hep güler, neşeni hiç yitirmezsin. Sevgi dolu kalman ve mutlu olman dileğiyle. Yeni Yılın kutlu olsun!

Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Nice seneler.

Rüya; biz uyurken kalbimizin tuttuğu bir dilektir. Arkadaş; uçmayı unuttuğumuzda bize kanatlarını açan bir melektir. Hayal gücü; bizi bilmediğimiz yerlere uçuran bir rüzgârdır ve hayat; içinden ne çıkacağını bilmesek de açmamız gereken bir zarftır. Açtığın zarflardan hep güzel şeyler çıkması dileğiyle. Yeni Yılın kutlu olsun.

O masum yüzünde acı ve hüzün hiç olmasın, gözlerinde mutluluğun en parlak yıldızı parlasın, arkadaş eli elini hiç bırakmasın ne olur. Yeni Yılın kutlu olsun canım arkadaşım.

Riya ile paranın padişahı değiliz biz. Parçalanmış gönül hırkalarını yamar giyeriz biz. Arkadaşlarla ağlar arkadaşlarla güleriz biz. Canım arkadaşım nice mutlu yıllara.

Hep zamana yenik düştük esiri olduk anlamsız koşuşturmaların. Ama bir kez adını yüreğimize kazıdığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Yeni Yılın kutlu olsun.

Güller, laleler, bütün çiçekler solar. Çelik ve demir kırılır ama sağlam arkadaşlık ne solar ne de kırılır. Yeni Yılını kutlarım canım arkadaşım.

Dost vurulunca değil unutulunca kahrından ölürmüş. Biz dostlarımızı kır çiçekleri gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde saklarız. Yeni Yılın kutlu olsun.

Tonton bir Nine olduğunda bahçendeki sandalyene oturup eski günlerine daldığında hatırlamak istediğin kadar güzel günler seninle olsun arkadaşım. Yeni Yılın kutlu olsun.

Kilometrelerce uzaklıklara gizlenmiş olsa da dostluğumuz aynı gökyüzünü paylaştığımız sürece dostuz. Yeni Yılın kutlu olsun canım arkadaşım.



