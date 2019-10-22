Çok kazanandan çok vergi

Bu kesimin ödeyeceği vergi oranı yıllık gelir 750 bin ila 1 milyon lira arasındaysa yüzde 43’e, 1 milyon liranın üzerindeyse yüzde 45’e çıkacak.

1 Ocak'tan itibaren

Cumhurbaşkanı yüzde 15-45 arasında değişecek vergi dilimlerinin her birindeki oranı 5’er puan artırıp azaltabilecek. Üst gelir dilimlerine getirilecek yüksek oranlı vergi 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanacak. Diğer yandan kira ve rant geliri elde edenler de 2019 gelirleri için daha önce yüzde 35 vergi ödeyecekken bu vergi yüzde 45’e çıkabilecek. Ayrıca yıllık brüt ücret geliri 500 bin lirayı aşan tüm çalışanlar ilk kez aynı işverenden aldıkları maaş için beyanname vermek zorunda kalacak. Böylece bu kesimden yüzde 4 oranında ilave vergi alınabilecek.

Döviz hesabına ek stopaj

Bu yıl yüzde 22 olan Kurumlar Vergisi oranı, banka ve finans sektörü hariç olmak üzere gelecek yıl yüzde 20’ye, 2021’de yüzde 18’e düşecek. Cumhurbaşkanı yüzde 18’lik oranı yüzde 13’e kadar da düşürebilecek. Halka açılan şirketlere ilave 2 puan indirim sağlanacak. Kiralık otomobil giderlerinin en fazla 4 bin liraya kadarı ticari kazancın tespitinde indirim olarak kabul edilecek. Bankada dövizi olanların faizine 20 puana kadar ilave vergi (stopaj) konulabilecek. 5 milyon ve üzerindeki konuta her yıl yüzde 1 değerli konut vergisi uygulanacak.