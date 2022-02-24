Türkiye Çok nadir görülüyor! Uzun bir zaman sonra Alaplı Çayı'nda ortaya çıktı

Çok nadir görülüyor! Uzun bir zaman sonra Alaplı Çayı'nda ortaya çıktı

Türkiye

Çok nadir görülüyor! Uzun bir zaman sonra Alaplı Çayı'nda ortaya çıktı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bulunan Çay’da nesli azalan pelikan türüne rastlandı.

24 Şubat 2022, Perşembe 00:15 Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta nadir görülen Tepeli pelikan, ilk defa Batı Karadeniz'de yeniden görüldü. Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Ekrem Karaduman tarafından Alaplı Çayı'nda fotoğraflanan tepeli pelikan türü, Batı Karadeniz'de gözlemlenen ilk Tepeli Pelikan türü oldu. Kazakistan ve Hazar Denizi civarında koloni olarak arasında yaşayan tepeli pelikan familyasına ait bir pelikan türü olan ve literatürde “Pelecanus crispus” olarak biliniyor.

Kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Ekrem Karaduman tarafından Alaplı’da fotoğraflanan pelikan türü, sonbaharla birlikte Güneydoğu Avrupa'dan Moğolistan'a kadar uzanan coğrafyada yayılış gösteriyor. Tepeli Pelikan türünün Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Ukrayna'da bulunduğu belirtildi.

Vatandaşlar, pelikan olduğunu anladıkları kuşu cep telefonlarıyla görüntüledi. Pelikanın, kuşların göç güzergahında bulunan Alaplı Çayı'na mola vermek için geldiği değerlendiriliyor.

ZONGULDAK (İHA)

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