Çok önemli ramazan uyarısı: Sahur yapmadan oruç tutmayın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Uysal

, ramazan ayı öncesinde yeterli ve dengeli beslenme konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.









Yapılan çalışma ve araştırmalar sonucu erkeklerin yüzde 51.4’ü, kadınların ise 42.7’sinin ramazan ayında kilo aldığını ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Uysal, iftar sonrasında hareketin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Sağlıklı bir beslenme programında verilen 3-4 öğün bu ramazan döneminde 2 öğüne düşer. Uzun süren açlık, sıcak havalar ve fiziksel aktivite düzeyinin düşmesi metabolizma hızının yavaşlamasına neden olur. Bu yüzden hem metabolizma hızımızı yükseltmek hem de kilo artışına engel olmak için aktivite düzeyimizi artırmak gerekir" diye konuştu.

SAHUR YAPMADAN ORUÇ TUTARSINIZ...





Protein içerikli gıdaların uzun süreli tok kalmaya ve kas kayıplarının önüne geçmeye fayda sağladığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Uysal, "Özellikle en çok yapılan yanlış, sahur yapmadan oruç tutulması. Açlık süresini daha da uzatarak metabolizmanın daha çok yavaşlamasına, kan şekerinde düşüşe, kan basıncında da artış ya da azalmaya yol açabiliyor. Bu durum sonucunda halsizlik, uyku hali ve çabuk yorulma gibi şikayetler gözlemlenebiliyor. Bu yüzden sahur programında özellikle yumurta, süt, peynir gibi protein içerikli gıdaları tüketin" dedi.









'BOL BOL ÇİĞNEYİN'





Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Uysal, yağ, şeker ve tuz içerikli gıdalardan uzak durulduğunda susuzluk hissinin de azaldığını söyleyerek "İftar döneminden sahur vaktine kadar su tüketmeye özen göstermek, su ve mineral kaybımızı önlemeye, ayrıca yeterli su alınmamasının oluşturabileceği kabızlığa karşı yarar sağlar. En önemli sorun olan kabızlığı önlemek adına da ayrıca posa alımımızı mutlaka arttırmalıyız. Öncelikle yapılması gereken bu dönemde orucumuzu açtıktan sonra çorbamızı içip 15 dakika bekledikten sonra ana yemeği ve diğer seçenekleri tüketmek. Bu durum hem tıkanırcasına yememize engel olur hem de mide rahatsızlıklarından korur. Yavaş yavaş yiyerek bol bol çiğnemeye özen göstermek de gerekir" dedi.

'YAĞLI YİYECEK VE AĞIR TATLILARI TÜKETMEYİN'





İftar yemeklerinde aşırıya kaçılmaması gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Uysal, "Yatmadan 2-3 saat önceye kadar küçük küçük ara öğünlere yer vermek gerekir. Toz tarçın kan şekerimiz açısından fayda sağlar. Suyumuza attığımız kabuk tarçın da tatlı isteğimizin önüne geçmeye yardımcı olabilir. Ağır hamur tatlıları yerine daha hafif olan sütlü tatlılar ve meyve tatlıları tercih edilmelidir. Ramazanın bir parçası olan güllaç ise hafif bir tatlı olduğundan haftanın 1 günü tüketilebilir fakat yemek üzerine değil, 1-2 saat sonra yenilmesi uygundur. Ayrıca ramazanın diğer bir simgesi olan ramazan pidesinin de her zaman olmamak koşuluyla minimum yenilmesinde sakınca yoktur. Hiçbir zaman aşırıya kaçmayın. Etli pide, sucuk kızartma gibi bol yağlı yiyecekleri ve ağır tatlıları kesinlikle tüketmeyin" diye konuştu.