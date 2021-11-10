Türkiye Çok sayıda araç birbirine girdi! Yaralılar var

Çok sayıda araç birbirine girdi! Yaralılar var

Türkiye

Çok sayıda araç birbirine girdi! Yaralılar var

Malatya'da, hafif ticari araç, servis minibüsü ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 23:40 Son Güncelleme:
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Kaza, akşam saatlerinde Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı üzerinde ilerleyen Abdulkadir S. yönetimindeki 44 ACT 895 plakalı servis minibüsü, Volkan P. yönetimindeki 44 FK 772 plakalı yolcu otobüsü ve Mehmet Ö. idaresindeki 44 AJ 620 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri Abdulkadir S. ile Volkan P. ve araçlarda bulunan Taner K., Dilek Ç., Gültekin A., Gökhan O. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yaralılar, sıkıştığı araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Abdulkadir S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taha AYHAN/MALATYA (DHA)

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