Ekonomi Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! Taksit ödeme süreleri uzatıldı

Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! Taksit ödeme süreleri uzatıldı

Ekonomi

Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor! Taksit ödeme süreleri uzatıldı

Mücbir sebep hali ilan edilen afet bölgelerinde yaşayan borçluların, alacaklı idarelere olan taksit ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aylarda ödenecek şekilde yeniden düzenlendi.

27 Ağustos 2021, Cuma 01:33 Son Güncelleme:
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Düzce, Rize, Artvin, Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da bazı yerleşim yerlerinde oluşan mücbir sebebe istinaden, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunlardaki taksit ödeme süreleri yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; doğal afetler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki borçluların bu yerlerdeki alacaklı idarelere olan taksit ödeme süreleri uzatıldı.

Bu kapsamda, mücbir sebep hali devam eden yerlerdeki dairelere borçu olanların mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksitlerinden, ödeme süresinin son günü halin sona erdiği tarihe rastlayan taksitler de dahil olmak üzere birinci taksidin ödeme süresi halin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken taksitler ise mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aylardan başlamak üzere aylık taksitler halinde ödenmek üzere uzatıldı.

Caner ÜNVER/ANKARA(DHA)

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