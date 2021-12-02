Çok sayıda öğrenci döner yedikten sonra hastanelik oldu

Yahşihan'daki Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören çok sayıda öğrenci, öğle arasında okulun yakınındaki lokantadan döner yedi.

Öğrencilerden 11'i, bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrenciler, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Müşahede altına alınan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin iş yerinden numune alarak, inceleme başlattığı öğrenildi.

Burak CAN/ KIRIKKALE(DHA)