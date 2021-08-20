Türkiye Çok sayıda suçtan aranıyordu! Yakayı ele verdi

Çok sayıda suçtan aranıyordu! Yakayı ele verdi

Türkiye

Çok sayıda suçtan aranıyordu! Yakayı ele verdi

Kayseri'de, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Sedat M. (40), polis ekiplerince yakalandı.

20 Ağustos 2021, Cuma 01:49 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'dolandırıcılık’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sedat M.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda firari Sedat M.’nin, Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'ndeki evde saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda Sedat M., yakalandı. Gözaltına alınan Sedat M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ (DHA)

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