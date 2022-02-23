Çok sayıda suçtan her yerde aranıyordu, yakalandı
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında ‘kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.D. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.
23 Şubat 2022, Çarşamba 01:57 Son Güncelleme:
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B.D. isimli şüpheli tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MUĞLA (İHA)
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