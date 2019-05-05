Çok üzücü... Su vermek için gitti, ölü buldu

5 çocuk babası Muhsin Çapar, boş arazide yürüyüşe çıktı. İddiaya göre, bir süre sonra fenalaşan Çapar, arkadaşını arayıp, "Bana su getirir misin" dedi.

Bölgeye giden arkadaşı Çapar’ı hareketsiz halde yatarken görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde yapılan incelemede Çapar’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenirken, acı haberi alan ailesi ve yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Çapar’ın cenazesi Çiğdede Asri Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



