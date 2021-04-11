Türkiye Çok yüksek riskli ildeki otelde 'pes' dedirten parti görüntüleri

Çok yüksek riskli ildeki otelde 'pes' dedirten parti görüntüleri

Türkiye

Çok yüksek riskli ildeki otelde 'pes' dedirten parti görüntüleri

Koronavirüs vaka artışından dolayı çok yüksek riskli iller kategorisinde bulunan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 5 yıldızlı otelde yapılan parti görüntüleri kameraya yansıdı. 'Eğitim ve Eğlence Günleri' adı altında düzenlenen partide koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

11 Nisan 2021, Pazar 09:28 Son Güncelleme:
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 5 yıldızlı otelde düzenlenen bayi toplantısı sonrası koronavirüs tedbirlerine rağmen parti verildi. 'Eğitim ve Eğlence Günleri' adı altında düzenlenen partideki görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.



'Çok yüksek risk' ile kırmızı kategorideki Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dün sağlık ve zayıflama ürünleri satan bir firma, 5 yıldızlı otelde bayi toplantısı düzenlendi.

'Eğitim ve Eğlence Günleri' adı altında yaklaşık 400 kişinin katıldığı toplantının ardından gece saatlerinde otel bahçesinde parti verildi. Partide, sosyal mesafe unutulurken, birçok kişinin de maske takmadığı görüldü.


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