Türkiye "Çok yüksek riskli" Samsun’da Kovid-19 denetimleri sürüyor

"Çok yüksek riskli" Samsun’da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Türkiye

'Çok yüksek riskli' Samsun’da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun’da denetimler devam ediyor.

27 Mart 2021, Cumartesi 18:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" genelgesi kapsamında Samsun’da market, restoran, kuaför, otel ve konaklama tesisleri, meydan ve caddeler ile toplu ulaşım araçları başta olmak üzere tüm alanlarda denetim ve HES kodu sorgulamaları yapılıyor. Valiliğin sosyal medya hesabından açıklamada, il genelinde vatandaşların sağlığı için bütün denetim ekipleriyle sahada olunduğu belirtildi. Açıklamada, "Salgının yayılımını kontrol altına alabilmek için hareketliliği azaltmak zorundayız. Lütfen kendi tedbirimizi de alarak daha duyarlı olalım." ifadesi kullanıldı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bursa dünyanın birinci liginde
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Numan Kurtulmuş’tan ilk mesajlar
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Ismarlama Kürt Partisi
Oral Çalışlar
Banu Şen
Su fakiri olmadan, geç kalmadan kıymetini bilelim
Banu Şen
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 27 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı?